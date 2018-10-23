سحر نصر: «بيبسيكو» الأمريكية تضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 515 مليون دولار

شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء ، اعلان شركة بيبسيكو مصر، التابعة للشركة العالمية، عن خطتها لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 515 مليون دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وتخصيص أكثر من 16 مليون دولار لتطوير خطوط الانتاج في قطاع المشروبات، وذلك علي هامش زيارة وفد يضم 44 شركة أمريكية لمصر لبحث الفرص الاستثمارية الجديدة بها، بحسب بيان من الوزارة.

واشادت الوزيرة بالتوسعات الأخيرة التي قامت بها الشركات الأمريكية وقصص النجاح التى تم تحقيقها من خلال مشروعاتهم فى مصر، ومنها شركة بيبسيكو والتي قررت ضخ استثمارات جديدة لمدة 4 سنوات مقبلة استكمالا لزيادة محفظة أعمالها بقيمة 700 مليون دولار آخر 5 سنوات، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الامريكية فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر اصبحت الان مركزا عالميا للاعمال والاستثمار، وستواصل الحكومة المصرية القيام باى اجراءات لتسهيل وتيسيير عمل المستثمرين، وتوفير مناخ دائما مهيئا للاعمال والاستثمار فى مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن الموقع الرسمي للوزارة "www.miic.gov.eg" تم انشاءه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الاعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على كافة الاجراءات والتطورات، والتشريعات، وتسهيل تداول المعلومة، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع الرسمي للوزارة للتعرف على كافة الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية.

وأشاد ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون منطقة الشرق الأوسط، بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، وقصص النجاح التى حققتها الشركات الامريكية فى مصر، مشيرا إلى أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، فى ظل ضخ الشركات الامريكية استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017/ 2018.

وأوضحت شركة بييسيكو أن خطتها الاستثمارية للأربعة سنوات المقبلة، من 2018 إلى 2021 تشمل التركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي الاستثمار في التكنولوجيا والقطاع الزراعي والاستثمار في الأفراد، والاستثمار في برامج المسؤولية المجتمعية، وتأتي خطة الشركة ضمن رؤيتها للسوق المصري كأحد أهم الأسواق في المنطقة ضمن استراتيجيتها " في مصر.. ومع مصر .. ومن أجل مصر ".

وقال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مص، حجم استثماراتنا في السوق المصري خلال السنوات الأربع السابقة من 2014 حتى 2017 إلى 606 مليون دولار، مؤكدا ثقة الشركة في السوق المصري كأحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر انه على صعيد الاستثمار في التكنولوجيا والقطاع الزراعي، تعتزم بيبسيكو مصر توجيه أكثر من 16 مليون دولار أمريكي لتطوير خطوط انتاج قطاع المشروبات الذي يتضمن بيبسي وأكوافينا، وسيتم أيضاً ضخ استثمارات أخرى خلال 2019 في قطاع الأغذية حيث تأتي الاستثمارات والتوسعات في إطار إستراتيجية بيبسيكو لتحقيق أعلى كفاءة لنموذج أعمالها وإعادة توزيع مواردها بالشكل الأمثل، هذا بالإضافة إلى توظيف مدخلات الإنتاج على النحو الذي يحقق أعلى معدل للإنتاجية، مما يساعد على مواصلة العمل بقوة في السوق المصري للمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لنحو 15 ألف موظف ومتعاقد لذا سنستمر في تقديم برامج التدريب مما يعمل على تطوير الأداء ورفع الكفاءة للعاملين، بالإضافة الى ايماننا بتمكين المرأة، حيث تبلغ نسبة السيدات التي تشغلن المناصب القيادية في الشركة الى 41% ".