مجدى صابر: طرح تذاكر مهرجان الموسيقى العربية إلكترونيا الخميس المقبل

أقيم مساء أمس المؤتمر الصحفي للدورة السابعة والعشرين من مهرجان الموسيقى العربية، بدار الأوبرا المصرية، بحضور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وجيهان مرسي مدير المهرجان، و أعضاء اللجنة التحضيرية الموسيقار حلمي بكر، والموسيقار جمال سلامة، حسن شرارة، ورشا طموم من اللجنة العلمية، والشاعر هاني عبد الكريم، والملحن محمد رحيم.



وقال مجدي صابر إن الدورة الجديدة تشهد ضم قصر ثقافة طنطا ليكون ضمن المسارح التي تقدم حفلات للجمهور خلال المهرجان.



وأشار إلى أن المهرجان يضم وجوه جديدة وفنانين لم يسبق لهم المشاركة في المهرجان، مؤكدًا أن الأوبرا حاولت توفير الإمكانيات لخروح المهرجان بشكل لائق، موضحًا أن المهرجان هو أكبر مهرجان للغناء لمدة 12 يوما يقدم خلالهم 43 حفلة على 7 مسارح من 8 دول عربية.



كما أعلن عن طرح التذاكر يوم الخميس المقبل على الموقع الإلكتروني، و أضاف أن أسعار التذاكر لم يتم تحديدها حتى الآن.



ومن جانبها، وجهت الدكتورة جيهان مرسي مدير المهرجان الشكر لكل أعضاء اللجنة التحضيرية على المجهود الذي بذلوه، وأن الأوبرا أصبحت موجودة على الساحة الفنية وجميع المطربين يرغبون حاليا في المشاركة، وأصبح المهرجان من أهم المهرجانات الغنائية وله خصوصية لدى كل الموسيقيين.



وأضافت أن المهرجان سيكرم 17 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي ومنهم الفنانة شادية وهي شخصية المهرجان هذا العام.



وأشارت إلى أن هذه الدورة لروح الموسيقار الكبير الراحل ميشيل المصري وعازف الكمان سعد محمد حسن والمهرجان به 43 حفلا و18 قائدا و73 فنان من 8 دول.



وقال الموسيقار حلمي بكر إن مهرجان الموسيقى العربية لا يقل أهمية عن جامعة الدول العربية، والأوبرا تقدم دور ريادي آخر لمصر.



وأوضح أن المطربين العرب مثل صابر الرباعي ووائل جسار يأتون للمهرجان باقل الأجور ويتنازلون عن جزء كبير من أجرهم لأنهم يعرفون القيمة الحقيقية لهذا المهرجان.



ودعا الفنان حسن شرارة الإعلام لحضور كل فعاليات المؤتمر و دعمه، خاصة المسابقات منهم مسابقة "الكمان" وليس الحفلات فقط، ومتابعة واكتشاف المواهب وتقييمها.



كما كشف الشاعر الغنائي هانى عبد الكريم عن الأغنية التي كتبها بمناسبة تكريم اسم الفنانة الراحلة شادية، و التي تضم مقاطع من أشهر أغنياتها، ويلحنها محمد رحيم.



وأعلن محمد منير مدير إعلام الأوبرا عن تدشين قناة خاصة بالأوبرا على موقع «يوتيوب»، يبدأ بثها مع انطلاق فعاليات المهرجان، وهي الفكرة التي أشاد بها الملحن محمد رحيم والذي أبدى سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان العريق وأكد على بذل كل الجهود ليخرج بالصورة التي تليق باسم المهرجان ودار الأوبرا المصرية.