«شكري» في الخرطوم غدا لترتيب قمة الخميس

يتجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، غدا الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم لرئاسة وفد مصر في الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان

، والتي تنعقد بعد غد الخميس، على المستوى الرئاسي بالبلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بأن انعقاد اللجنة يأتي في إطار حرص البلدين على عقد اللجنة بصورة دورية لتفعيل التعاون المشترك في كافة المجالات وبما يرقى لمستوى تطلعات شعبي البلدين الشقيقين مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين شعبي وادي النيل.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان قد شهدت تطورا كبيرا خلال العام الجاري مشيرا إلى أن التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات مع الجانب السوداني انعكست في عقد العديد من الاجتماعات على مستوى القطاعات المختلفة خاصة القطاعات السياسية والاقتصادية والخدمية والثقافية.

وأكد المتحدث أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة أيضا عقد مشاورات سياسية بين وزيري خارجية البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات فضلا عن أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.