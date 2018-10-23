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فرنسا تحظر سير الدراجات الكهربائية على ممرات المشاة

باريس - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 9:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 9:35 م

قالت وزيرة النقل الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تعتزم وضع قواعد جديدة لحظر سير الدراجات الكهربائية الخفيفة ووسائل النقل الشخصية الخفيفة الأخرى، على ممرات المشاة.

وقالت «بورن» أمام الجمعية الوطنية: "إن الجيل الجديد من المركبات ذات العجلة الواحدة والعجلتين، وهو مشهد متزايد بشكل كبير في الشوارع - وممرات المشاة - بالمدن الفرنسية، تعد وسائل مساعدة مفيدة للتنقل".

وأضافت «بورن»: "لا يمكننا السماح للآلات التي تتحرك بسرعة 20 أو 30 كيلومترًا في الساعة بتهديد سلامة المشاة على ممرات المشاة".

وتابعت: «هذه الأجهزة سيتم إدراجها كفئة جديدة من المركبات على الطرق السريعة الفرنسية».


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