جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حرصه على كشف ملابسات مقتل الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، بالكامل.

وقال «أردوغان» في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، إن وقوع هذا الحادث في إسطنبول يلقي على السلطات التركية مسؤولية الكشف عن حقيقته، مشيرًا إلى وجود ما يؤكد مقتل الكاتب السعودي بطريقة وحشية داخل القنصلية.

وأوضح أن «عملية مقتل خاشقجي تم البدء في تنفيذها خطواتها يوم 28 سبتمبر الماضي»، مشيرًا إلى وصول عدد من المسؤولين السعوديين إلى إسطنبول قبل يوم من تنفيذ العملية.

وأصدر النائب العام السعودي، في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي، بيانًا أعلن فيه نتائج التحقيقات الأولية في قضية الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، والتي أظهرت وفاته إثر مشاجرة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.