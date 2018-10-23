تقرير: السعوديون يعتزمون إعلان عدد من الاتفاقيات في مؤتمر الاستثمار

أفاد تقرير إخباري بأن المملكة العربية السعودية تعتزم الإعلان عن مجموعة كبيرة من الصفقات في مجال الطاقة والمعادن اليوم الثلاثاء، وذلك في مسعى لتسليط الضوء على مؤتمر الاستثمار الذي تعقده سنويا وألقت حادثة مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي بظلالها عليه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر، وصفتها بأنها مطلعة على الأوضاع وطلبت عدم كشف هويتها نظرا لعدم إعلان الأمر رسميا، أن الصفقات تتضمن اتفاقات مع "توتال إس.إيه"، و"مجموعة ترافيجورا" وعددا من الشركات الصينية والكورية.

ولفتت الوكالة إلى أن بعض الصفقات التي تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار دولار سبق أن تم إعلانها بالفعل، بينما تشكل الأخرى خطوات متقدمة في اتفاقيات قائمة، والقليل منها سيكون إعلانات لمشروعات جديدة.

واعتبرت الوكالة أن السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، "تسعى إلى إيصال صورة بأن العمل يجري بصورة طبيعية في المؤتمر، الذي شهد العشرات من إلغاءات المشاركة من كبار المصرفيين والمسؤولين التنفيذيين وكبار الشخصيات".

وكان المؤتمر قد اكتسب العام الماضي اسم "دافوس الصحراء" بعدما اجتذب قطاعا من أبرز النخب الاقتصادية التي تشارك في "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس بسويسرا. وتجدر الإشارة إلى أنه لا ارتباط بين المؤتمرين.

والمؤتمر السعودي فعالية أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤول الأبرز عن إدارة الاستثمارات في بلاده.

ووفقا لبلومبرج، فإن الحكومة السعودية تعتزم إقامة مراسم توقيع علنية لبعض الاتفاقات، التي ستكون في الأغلب مذكرات تفاهم وليس قرارات استثمار نهائية.