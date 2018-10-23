«البيئة»: حصر مقالب القمامة بالمحافظات وتحديد الأكثر خطورة

قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن الوزارة حصرت مقالب القمامة على مستوى المحافظات، وحددت الأكثر خطورة من بينها، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأضافت «فؤاد»، في معرض الرد على عدة طلبات إحاطة مقدمة من نواب البرلمان في الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء عن «الأثر البيئي للقمامة»: «نتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والتنمية المحلية، ونعمل على نقل مقالب القمامة إلى المدافن الصحية، وتم تحديد تكلفة تقديرية لذلك».

ومن جانبه، دعا رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، إلى ضرورة وجود جدول زمني لتنفيذ الأفكار على أرض الواقع.

وتدخل رئيس المجلس علي عبدالعال بالقول: «النائب أحمد السجيني يعتبر ملف القمامة من الملفات الهامة والحيوية لديه، ويريد أن يرى مصر نظيفة ونحن ندعمه في هذا الإطار».

ومن جانبها، طالبت النائبة شادية ثابت، بجمع القمامة من المنبع لمواجهة أزمة انتشارها في الشوارع، مشيرة إلى انتشار القمامة في منطقة إمبابة، مضيفة: «الناس في إمبابة غلابة»، بحسب تعبيرها.

وانتقد النائب محمد المصري عدم كفاية المعدات المخصصة لجمع القمامة بمحافظة السويس، فضلا عن المعطلة منها، دون وجود نظام صيانة حقيقي.