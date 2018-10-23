70 مليون دولار من السعودية والإمارات لدعم رواتب المعلمين في اليمن

أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، عن تقديم السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 70 مليون دولار مناصفة بين البلدين الشقيقين لدعم رواتب المعلمين في اليمن، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة "يونسيف".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، عن الربيعة قوله إن دول التحالف بقيادة السعودية تتابع بقلق ما يعانيه الشعب اليمني الشقيق من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثرت بشكل سلبي على حياتهم اليومية بسبب عدم استمرار تسليم المرتبات الشهرية لبعض الفئات العاملة بالمجتمع وفي مقدمتهم الكوادر التعليمية الذين يعول عليهم في مسيرة التعليم لأبناء وبنات اليمن، وعليه فإن السعودية والإمارات تعلنان تبرعهما بتقديم 70 مليون دولار لتقليص فجوة رواتب المعلمين بالتنسيق مع منظمة "يونسيف"، ما سوف يسهم في توفير رواتب 135 ألفا من الكوادر التعليمية.

وأوضح الربيعة، أن ذلك الدعم يأتي استمرارا للدعم الكبير الذي تقوم به دول التحالف لرفع المعاناة الإنسانية والاقتصادية عن الشعب اليمني، حيث تجاوز ما قُدم منذ عام 2015 إلى الآن 17 مليار دولار أمريكي ولا يزال الدعم مستمرا، ذاكرا أن التحالف بقيادة السعودية يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم العملية الإنسانية والاقتصادية باليمن لتفادي تدهورها.

وأعرب عن تطلع دول التحالف لمنح الحكومة اليمنية الجديدة الملفين الاقتصادي والإنساني أولوية، والعمل على تعزيز أداء الحكومة ضمن إطار الجهود الدولية لدعم الملف الإنساني والأوضاع المعيشية؛ لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية لأبناء الشعب اليمني خاصة في مجالي الأمن الغذائي والصحة العامة.