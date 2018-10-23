حزب الوفد: ملتزمون بتوفير الجو الملائم لإتمام انتخابات الهيئة العليا بنزاهة وشفافية

قال المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس حزب الوفد، إن انتخابات الهيئة العليا للحزب ستتم في جو ديمقراطي يتسم بالنزاهة والشفافية المطلقة، مؤكدا وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأضاف المستشار أبو شقة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن كل ما يعنينه وما يسعى جاهدا لتحقيقه هو أن تخرج الانتخابات في مشهد ديمقراطي يعد إضافة وترسيخا لمباديء وثوابت حزب الوفد التي تقوم على الديمقراطية بمفهومها الصحيح، والتي تتضمن احترام الرأي والرأي الآخر والمنافسة الشريفة التي تقوم على الاحترام المتبادل لآراء الآخرين.

وتابع أنه قرر تشكيل لجنة تكون مهمتها تقديم كافة التسهيلات اللازمة من انتقال وإعاشة للناخبين وتوفير الجو الملائم واللائق بحزب الوفد لتمكين كل من يريد أن يشارك في العملية الانتخابية.

وأقر المستشار أبو شقة بصفته رئيس حزب الوفد بمسئوليته عن تحقيق الجو الملائم لإتمام العملية الانتخابية، حيث يتابع يوميا مع أعضاء لجنة تلقي طلبات الترشيح الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أنه أرسل خطابا إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان لكى يشرف على العملية الانتخابية بأكملها سواء ما يتعلق بالتصويت أو الفرز وحتى إعلان النتيجة، كما حدث في انتخابات رئاسة الحزب يوم 30 مارس الماضي والتي تمت في جو ديمقراطي.