إحباط محاولة تهريب 300 ألف ريال سعودي بمطار شرم الشيخ

نجحت مأمورية الجمارك بمطار شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، في إحباط محاولة تهريب 300 ألف ريال سعودي داخل إحدى الحقائب.

وقامت لجنة من مأمورية الجمارك بمطار شرم الشيخ بجرد الطرود والحقائب المتخلفة وعثرت على الحقيبة رقم 230 وتبين احتوائها على مبلغ 300 ألف ريال سعودي ضمن وقرر مدير عام جمارك جنوب سيناء تحويل المبلغ بالجنيه المصري في فرع البنك الأهلي المصري بشرم الشيخ لما يعادل مليون و426 ألف و50 جنيه مصري وتم توريده لخزينة جمرك مطار شرم الشيخ الدولي.

وكانت جمارك مطار شرم الشيخ قد نجحت في ضبط 12 كيلو كوكايين و 35 ألف قرص مخدر وكمية كبيرة من الساعات وأعلنت اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع جميع محاولات التهرب الجمرك