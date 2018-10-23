قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده ستواصل جمع الحقائق حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وستحمل المتورطين في هذه القضية مسؤولية الحادث وفرض عقوبات عليهم.

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستحمي مصالحها وتحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، موضحًا أن مقتل «خاشقجي»، عمل شنيع، وسيتم التنسيق مع الكونجرس ووزارة الخزانة لمعاقبة من يثبت تورطهم.

وذكر أن أمريكا ستواصل تقصى الحقائق بنفسها و جمع المعلومات وتقييمها لتكوين رؤية حول ما حدث، رافضًا البوح عما درا بينه وبين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في لقائهما بالرياض قبل أيام.

وأوضح أن الأتراك كانوا متعاونين للغاية مع بلاده، وأخبروهم أن السعوديين كانوا متعاونيين معهم.

وكان النائب العام السعودي، قد أصدر فجر السبت الماضي، بيانًا أعلن فيه نتائج التحقيقات الأولية في قضية الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، والتي أظهرت وفاته إثر مشاجرة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وأعلنت المملكة بعدها التحقيق مع 18 متهمًا.