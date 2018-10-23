84 مرشحا لـ«عليا الوفد» حتى الأن

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قال اللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، أن عدد الذين تقدموا لخوض انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد في اليوم الرابع لعمل اللجنة 12 عضوا وقعوا طلبات ترشحهم بالاضافة إلى تقدم 6 لمنصب سكرتارية الهيئة العليا.

وحتى أمس، بلغ عدد المرشحين ٦٦ مرشحا ليبلغ إجمالي المرشحين ٨٨ مرشحا بنهاية اليوم الرابع لتلقي الطلبات.

ويأتي ذلك في إطار قرار المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بإجراء انتخابات الهيئة العليا في 9 نوفمبر القادم.

والذي أصدر قرارا أمس بتحمل نفقات انتقالات الناخبين والمعيشة علي حسابه الشخصي.