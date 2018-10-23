البابا فرنسيس للمخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي: لا تخش البكاء

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول للمخرج السينمائي الأمريكي، مارتن سكورسيزي، اليوم الثلاثاء، يجب على المسيحيين الكاثوليكي الصالحين ألا "يخشوا البكاء" عندما يواجهون الشر أو العنف.

والتقى البابا والمخرج في مؤتمر للفاتيكان، حيث تم إعطاء الفرصة للحضور لطرح أسئلة على البابا. سكورسيزي 75 عاما، كان واحدا منهم.

وقال المخرج الأمريكي إنه وجد صعوبة، خلال نشأته في مدينة نيويورك، للتوفيق بين تعاليم الكنيسة والعنف الذي رآه في الشارع، والذي عرضه لاحقاً في أفلامه.

وأجاب فرنسيس: "إن حكمة البكاء، وهبة البكاء" هي أفضل استجابة عند مواجهة الشر والدمار، وقال "البكاء إنساني ومسيحي".

وأضاف أن "البكاء يجعل القلب رقيقا ويفتح القلب وهو مصدر للإلهام ... لا تخشى من البكاء على هذه الأشياء فنحن بشر".