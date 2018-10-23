قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يتميز بموجات من عدم استقرار الطقس رغم أجوائه الجيدة، موضحًا أنه بداية من اليوم الثلاثاء، ستشهد مناطق متفرقة من البلاد سقوط الأمطار.



وأوضح خلال لقاء مع برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن يومي الثلاثاء والأربعاء، سيشهدان أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، ويومي الخميس والجمعة سيشهدان سقوط أمطار شديدة، خاصة على شمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد ومدينتي حلايب وشلاتين.



ونفى أن تكون الأمطار شديدة بالشكل الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وصفها بالمبالغ فيها كثيرًا، موضحًا أن القاهرة ستشهد أمطار خفيفة بداية من الأربعاء وحتى الجمعة.



