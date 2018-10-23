«الكرملين»: تم إبلاغنا بأن العائلة الحاكمة في السعودية ليس لها علاقة بمقتل «خاشقجي»

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، اليوم الثلاثاء، عن إبلاغها بأن العائلة الحاكمة في السعودية ليس لها أي علاقة بمقتل الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأصدر النائب العام السعودي، في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي، بيانًا أعلن فيه نتائج التحقيقات الأولية في قضية الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، والتي أظهرت وفاته إثر مشاجرة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

ومن جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، أن حادث مقتل «خاشقجي» لم يكن عفويًا بل كان مدبرًا، مطالبًا السلطات السعودية بالكشف عن أسباب وصول فريق سعودي إلى إسطنبول قبل وقوع الحادث.