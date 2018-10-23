أمن بني سويف يجفف الدماء بين عائلتين في قرية بإهناسيا

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نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف في تجفيف منابع الدم وإتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بقرية البهسمون دائرة مركز شرطة إهناسيا.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف من عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية البهسمون دائرة مركز شرطة إهناسيا، في النزاع القائم بينهما، في حضور اللواء محمد الخليصي مساعد وزيرالداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء مصطفى جرير مدير أمن بني سويف، واللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائي، وقيادات المديرية وقوات من الشرطة وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

وتم التوفيق والصلح بين الطرفين وأقروا جميعا بالصلح النهائي، وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.