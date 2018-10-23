نائب غرفة التجارة الأمريكية: مليار دولار استثمارات جديدة في مصر خلال العام المالي 2017-2018

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أكد ستيف لوتس نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون منطقة الشرق الأوسط ، أن الشركات الأمريكية ضخت استثمارات جديدة وقامت بتوسيع نشاطها في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018.

وأشاد لوتس بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، وقصص النجاح التى حققتها الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر اليوم بحضور وفد يضم 44 شركة أمريكية يزور مصر لبحث الفرص الاستثمارية الجديدة .

وأكد توماس جولدبرجر القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة ، أن أمريكا تدعم العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرا إلى أن الاستثمار يوفر الكثير من الفرص للجميع .

وخلال اللقاء، شهدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إعلان شركة "بيبسيكو مصر" خطتها لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 515 مليون دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، كاشفة عن تخصيص أكثر من 16 مليون دولار لتطوير خطوط الإنتاج في قطاع المشروبات مما يعزز أعمالها في السوق المصري.

وأشادت الوزيرة بالتوسعات الأخيرة التي قامت بها الشركات الأمريكية، ومنها شركة بيبسيكو التي قررت ضخ استثمارات جديدة لمدة 4 سنوات مقبلة استكمالا لزيادة محفظة أعمالها بقيمة 700 مليون دولار آخر 5 سنوات.

وقال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر إن حجم استثمارات الشركة في السوق المصرية خلال السنوات من 2014 حتى 2017 بلغ 606 مليون دولار، معلنا اعتزام الشركة توجيه أكثر من 16 مليون دولار أمريكي لتطوير خطوط إنتاج قطاع المشروبات.