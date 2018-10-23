حسام حسن: مستعدون لفيتا كلوب رغم الظروف الصعبة التي يعشها المصري

أكد حسام حسن، المدير الفني لنادي المصري، أن فريقه جاهز للمواجهة المصيرية أمام فيتا كلوب الكونغولي، لافتًا أن الفريق مر بظروف صعبة بكأس الكونفدرالية بداية من المشاركة في الدور التمهيدي حتى الوصول إلى الدور نصف النهائي.

وأوضح حسن في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، الظروف ساعدت فيتا كلوب الكونغولي على الظهور بشكل جيد في مباراة الذهاب، مؤكدًا كانوا في أفضل حالاتهم في بورسعيد، لا أعتقد أن الأمر سيتكرر هنا في الكونغو.

ويلتقي النادي المصري، غدًا الأربعاء، أمام فيتا كلوب الكونغولي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية بعد أن تعادلا الفريقين سلبيًا في بورسعيد.

وقال حسن، نحن أكثر الفرق لعبًا للمباريات في كأس الكونفدرالية، لافتًا نحن الفريق الوحيد الذي لعب في التمهيدي ممن وصلوا لربع النهائي، كلهم فرق أبطال للدوري، ونسعى لمواصلة ما حققناه".

وأشار إلى أن هناك أجواء توفرت في مصر ليست موجودة في الكونغو، موضحًا نجتهد على أي حال في ظل الظروف التي يعلمها الجميع، لدي مجموعة مكونة من 18 لاعبا، ولا يوجد إصابات، والجميع في حالة بدنية جيدة".

وأضاف "الفريق الكونغولي أقاموا معسكرا في القاهرة لمدة أسبوع أو 10 أيام، قاموا بالاستشفاء ووصلوا لحالة بدنية رائعة".

وتابع "لكننا نجتهد على أي حال في ظل الظروف التي يعلمها الجميع، لدي مجموعة مكونة تقريبا من 18 لاعبا لا يعاني أحدهم من الإصابات، والجميع في حالة بدنية جيدة".