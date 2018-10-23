عبد العال لوزيرة البيئة: متى تكون مصر أجمل دولة في العالم؟

سأل رئيس مجلس النواب علي عبد العال وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم (الثلاثاء): يا معالي الوزيرة متى تكون مصر أجمل دولة في العالم كما كانت في الثلاثينات.

وردت الوزيرة على طلبات إحاطة من النواب حول منظومة القمامة، بالقول إن الوزارة تعمل من خلال منظومة إدارة متكاملة للمخلفات من خلال الجمع والدفن وكيفية التعامل مع المخلفات.

وقالت إن المشكلة نتيجة تراكمات سنوات طويلة.

واستعرضت الوزيرة من خلال شاشات العرض، خطط الوزارة المستقبلية.

وأوضحت أن وزارتي التنمية المحلية، والإنتاج الحربي تشاركان الوزارة العمل في المنظومة، بالإضافة إلى النقابات المعنية، والقطاع الخاص.

وقالت إن دور الوزارة لا يقتصر على تنفيذ الخطة وإنما وضعها ومتابعة تنفيذها.

وأضافت أن الوزارة انتهت من وضع خطط التعامل مع المنظومة بالتشاور مع المسؤولين، وجرى صياغة 4 خطط تنفيذية لمنظومة النظافة، يتعلق البرنامج الأول منها بالبنية التحتية وأهمها تطوير مقالب القمامة العشوائية، وذلك بعد دراسة ما تحتاج إليه الدولة من خطة زمنية لإنشاء وإقامة المدافن الصحية.

وأشارت الوزيرة إلى نجاح الوزارة في التقليل من آثار الانبعاثات الضارة، من خلال وضع ضوابط لعمل حرق قش الأرز، ما أثر بالإيجاب على السحابة السوداء.

وانفعل النائب عن حلوان إسماعيل نصر الدين وهو يتحدث عن مشكلة تخص إحدى حدائق دائرته، حيث قال إنه حاول لسنوات حل تلك المشكلة، دون جدوى، إلى أن قيل له إن الأمر يخص «حد كبير»، وصاح في الجلسة قائلًا: «انتهى عهد الحد الكبير.. الحد الكبير في مصر هو الشعب المصري».

وبدوره، تدخل رئيس المجلس علي عبد العال، وقال: «أطلب من وزير البيئة أن يقدم خلال 7 أيام ملف هذه الحديقة لمعرفة هذا الشخص».