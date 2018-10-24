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قلق في الريال قبل الكلاسيكو بسبب مارسيلو

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:55 م

أثار البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، الفزع بين جماهير الفريق، بعد خروجه من مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وباتت هناك شكوك كبيرة حول لحاق مارسيلو بمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتعرض مارسيلو لإصابة قوية بعد التدخل القوي من إكباي لاعب فيكتوريا في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

وحاول مارسيلو مواصلة اللعب ولكنه لم يستطع مواصلة اللعب واضطر إلى الخروج من الملعب ليواصل النادي الملكي اللعب بـ10 لاعبين بعد استنفاذ التبديلات الثلاثة.

ولم تظهر أي نتائج أولية لحالة مارسيلو، حتى يتم الإعلان الرسمي عن حالة اللاعب من قبل الجهاز الطبي للميرنجي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد حقق الفوز على فيكتوريا بلزن بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو. "تابع التفاصيل"


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