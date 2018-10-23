محمد رشاد عن إلغاء حفل زفافه مع مي حلمي: «الفرحة اللي مكملتش إحساسها صعب»

كشف الفنان الشاب محمد رشاد، عن أسباب إلغاء حفل زفافه مع المذيعة مي حلمي، قائلًا: «مش هتكلم في أسباب خلاف، لأن أسباب الخلاف طبيعية جدًا وبتحصل بين أي عائلتين، لأن اللي بينا حب كبير وعلاقة طيبة على مدار فترة كبيرة، وحب متبادل من الناحيتين».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أنه من الوارد أن تقع بعض المشاكل بين الطرفين، سواء من الأهل أو الأصدقاء، متابعًا: «الفرحة اللي ماكملتش إحساسها صعب جدًا أكيد على مي وعليا، لأن الراجل هو اللي بيبني البيت وبيؤسس الأسرة».

وأوضح أن الموقف الذي حدث ليلة الزفاف، وأدى إلى ما وقع، لم يكن يمكن التغاضي عنه، مستطردًا: «أنا عن نفسي مكنتش شايف إنه ممكن يعدي بالنسبة ليا أو لأهلي».

وذكر أنه كان من المقرر إقامة الحفل يوم السبت، وتم إلغاء الزفاف في نفس اليوم، قبل عقد القران، بسبب تدخل بعض الأصدقاء، الذي نقلوا كلامًا للطرفين، وهو ما أحدث فتنة بين العائلتين.

واستطرد أن الأهل رغم كل شيء، يظل لهم رأي يعتقدون أنه من المصلحة تحقيقه، معقبًا: «الماديات مش مشكلة بين أي اتنين بيحبوا بعض، لكن في ناس ممكن توصل صورة غلط، فيحصل مشكلة على الاتفاق»

وتابع:«وسواء في نصيب أو مفيش، أتمنى ربنا يجعل الخير في طريقنا إحنا الاتنين، وأنا ومي كنا محضرين للفرحة دي بشكل هيستيري، فأتمنى يجعل الخير ما بينما ويبعد الشر».