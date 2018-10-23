أردوغان يعتزم الكشف عن تفاصيل مقتل خاشقجي اليوم

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن يقدم وصفا "تفصيليا" لما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك خلال كلمة يلقيها أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، اليوم الثلاثاء.



وكان أردوغان قال في إسطنبول يوم الأحد الماضي إنه لابد من الكشف عن تلك المعلومات "لأننا نسعى إلى العدالة".



وكانت وفاة خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر، قد وصفت بأنها "قتل" للمرة الأولى من جانب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الأحد.



ونفت الرياض في البداية أن يكون المسؤولون السعوديون على علم بما حدث للصحفي المنشق البالغ من العمر 59 عاما، قائلين إنه غادر القنصلية بعد أن حصل على أوراق لزواجه المرتقب.



واعترفت المملكة يوم السبت الماضي - بعد 18 يوما - بأن خاشقجي توفي بالفعل في القنصلية لكنها قالت إن الوفاة جاءت نتيجة مشاجرة وأشارت إلى أنه يجري استجواب 18 شخصا.



وذكرت وسائل إعلام تركية أن خاشقجي قُتل وقطعت أوصاله، وذلك بناء على تسجيلات من القنصلية. وأضافت أنه قتل على يد فرقة مكونة من 15 عضوا من المملكة العربية السعودية.



وقال الجبير لشبكة (فوكس نيوز) يوم الأحد إن موت خاشقجي "خطأ" وستتم محاسبة المسؤولين عن ذلك.



وأضاف: "من الواضح أن هناك خطأ كبيرا ارتكب وما زاد من الخطأ هو محاولة التستر. هذا أمر غير مقبول في أي حكومة".



وتابع: "إننا عازمون على اكتشاف كل الحقائق ونحن عازمون على معاقبة هؤلاء المسؤولين عن هذا القتل".