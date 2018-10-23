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فريق «بريطاني-بلغاري» يعثر على حطام أقدم سفينة في العالم

لندن - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 7:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 7:39 م

قال فريق من علماء الآثار، اليوم الثلاثاء، إن علماء الآثار البحرية عثروا على سفينة يونانية يبلغ عمرها 2400 عام، ويعتقدون أنها أقدم سفينة غارقة في العالم في البحر الأسود قبالة بلغاريا.

وبعد عملية مسح لنحو 2000 كيلومتر مربع من قاع البحر، عثر مشروع الآثار البحرية البريطاني- البلغاري في البحر الأسود على أكثر من 60 قطعة من حطام سفينة.

وقال جون آدامز، قائد فريق جامعة ساوثامبتون، إن عملية التأريخ باستخدام الكربون المشع أكدت أن السفينة التجارية اليونانية التي تم اكتشاف موقعها العام الماضي هي أقدم حطام معروف لسفينة.

وأوضح الفريق، أن التصميم المستخدم لبناء السفينة لم يسبق رؤيته؛ إلا في صور تزين الفخار اليوناني القديم، مثل زهرية صافرة الإنذار التي يحتفظ بها المتحف البريطاني.


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