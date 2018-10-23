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سعر «ساعة» رونالدو الماسية تثير الجدل

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 4:13 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 4:16 م

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الجدل خلال ظهوره يوم الإثنين في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، مرتديا ساعة مرصعة بالماس يصل سعرها لنحو مليون يورو.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن ساعة رونالدو خطفت الأنظار قبل ساعات من مواجهة فريقه الحالي يوفنتوس لفريقه الأسبق مانشستر يونايتد، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساعة رونالدو قد يصل سعرها إلى 930 ألف جنيه إسترليني (نحو مليون يورو)، وتسببت في خطف أنظار الصحفيين طوال أحداث المؤتمر.

يذكر أن رونالدو غاب عن الجولة الماضية أمام يانج بويز السويسري، بعدما تعرض للطرد في المباراة الأولى أمام فالنسيا الإسباني.


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