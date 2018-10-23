كارتيرون يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وفاق سطيف

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأحمر الذي يخوض مواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي – سعد سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي – إسلام محارب.

خط الهجوم: وليد سليمان – وليد أزارو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ٨ مايو بالجزائر، علما بأن الاهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.