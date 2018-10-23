بدلاء الزمالك ينقذون جروس من فخ الإنتاج الحربي

نجح الزمالك في التأهل إلى دور الـ8 من كأس مصر، وذلك بعد الفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-0، خلال اللقاء الذي جمعهم على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن دور الـ16 من المسابقة.

وبذلك يتأهل الزمالك لمواجهة الفائز من لقاء مصر المقاصة ووادي دجلة، الذي سيقام غدًا الأربعاء بستاد الإسكندرية في تمام الرابعة عصرًا.

أحرز محمود علاء هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 100 نجح البديل أيمن حفني في الحصول عليها، وأضاف البديل محمود عبدالعزيز الهدف الثاني في الدقيقة 108.

إنطلق اللقاء بسيطرة سلبية للاعبي الزمالك على وسط الملعب ومجريات المباراة، بالتمريرات القصيرة والأختراق من عمق دفاع الانتاج الحربي، ولكن جائت هجماتهم بدون خطورة تذكر على المرمى.

وطالب لاعبو الزمالك الحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد في الدقيقة 16، بعدما أرسل فرجاني ساسي كرة بينية لداخل منطقة الجزاء، لكن أبعدها دفاع الانتاج من أمام كهربا، وطالب الأبيض بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وواصل الزمالك هجمات، فخلال الدقيقة 23 جائت عرضية خطيرة للأبيض من الجهة اليمنى، وصلت إلى محمود كهربا داخل منطقة الجزاء الذي بدوره سدد كرة قوية لكن تألق عامر عامر وتصدى لها ببراعة، وفي الدقيقة 30 سدد فرجاني ساسي كرة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء لكن اصطدمت بالدفاع وكادت أن تغالط حارس الإنتاج لكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

أضاع محمود عبدالمنعم كهربا فرصة التقدم للزمالك في الدقيقة 56، فبعدما أنفرد بالحارس ونجح في مراوغته سدد كرة ضعيفة اخرجها مدافع الانتاج من على خط المرمى، ليقوم عامر عامر بإمساكها.

وجائت أول فرصة خطيرة للإنتاج الحربي خلال الشوط الثاني، وفي الدقيقة 60 من انطلاقة خطيرة عن طريق موسى دياوار في الجهة اليسرى دخل لمنطقة الجزاء، وسدد كرة قوية لكن اصطدمت بجسد جنش ومرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وتواصلت احداث المباراة بمحاولات الزمالك بإحراز هدف التقدم مع رعونة في إنهاء الهجمات أمام المرمى، فيما أعتمد لاعبي الإنتاج الحربي على التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة مع التسديد من خارج منطقة الجزاء.

وانتهى الشوط الثاني والوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتم الأحتكام إلى الأشواط الإضافية.

وأحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 99 بعد عركلة أيمن حفني الذي شارك كبديل في الدقيقة 75 بدلًا من إبراهيم حسن، داخل المنطقة المحرمة عن طريق غنام محمد لاعب الإنتاج الحربي، ونجح محمود علاء في إسكانها الشباك ليتقدم بالهدف الأول لفرسان القلعة البيضاء.

وتوقف اللعب لمدة 5 دقائق لأعتراض لاعبي الإنتاج الحربي على صحة الهدف، مطالبين بالغائه بحجة لمس محمود علاء للكرة قبل تسديدها.

وتواصلت أحداث المباراة بصحوة هجومية للزمالك ومحاولات مستمرة من الإنتاج الحربي لتعديل النتيجة، حتى الدقيقة 108 عندما نجح محمود عبدالعزيز الذي شارك كبديل في الدقيقة 96 بدلًا من فرجاني ساسي، في تسجيل هدف الأبيض الثاني.