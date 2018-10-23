المحمدي أساسيًا في تشكيل أستون فيلا أمام نوريتش سيتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الإسكتلندي كيفن ماكدونالد المدير الفني لأستون فيلا، الذي يضم أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني في صفوفه، تشكيل فريقه لمواجهة نوريتش سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تشامبيونشيب.

ودخل أحمد المحمدي التشكيل الأساسي لأستون فيلا ليقود اللاعب دفاع الفريق أمام نوريتش سيتي، ويقدم الدولي المصري مستوًي مميز مع النادي الإنجليزي هذا الموسم.

ويسعى رفاق المحمدي لاقتناص الثلاث نقاط من بوابة نوريتش سيتي لتحسين وضع الفريق في ترتيب الدوري، حيث يقبع أستون فيلا في المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.