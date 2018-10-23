الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 9:23 م القاهرة القاهرة 28°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

المحمدي أساسيًا في تشكيل أستون فيلا أمام نوريتش سيتي

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 8:56 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 8:59 م

 أعلن الإسكتلندي كيفن ماكدونالد المدير الفني لأستون فيلا، الذي يضم أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني في صفوفه، تشكيل فريقه لمواجهة نوريتش سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تشامبيونشيب.

ودخل أحمد المحمدي التشكيل الأساسي لأستون فيلا ليقود اللاعب دفاع الفريق أمام نوريتش سيتي، ويقدم الدولي المصري مستوًي مميز مع النادي الإنجليزي هذا الموسم.

ويسعى رفاق المحمدي لاقتناص الثلاث نقاط من بوابة نوريتش سيتي لتحسين وضع الفريق في ترتيب الدوري، حيث يقبع أستون فيلا في المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك