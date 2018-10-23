رئيس الصين يفتتح جسرا بحريا عملاقا يربط هونج كونج مع البر الرئيسي

افتتح الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، رسميا جسر هونج كونج - تشوهاى – ماكاو، الذي يبلغ طوله 55 كيلومترا، في مراسم بمدينة تشوهاى، التي يصل فيها الجسر إلى اليابسة في البر الرئيسي.



وتم إطلاق الألعاب النارية وعرضها على شاشة خلف الرئيس الصيني في الحفل الذى حضرته أيضا الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، ونائب رئيس الوزراء الصيني هان تشنج، وفقا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست.



وقال هان إن الجسر سيسهل تطوير مبدأ "دولة واحدة ونظامين" وسيساعد على عملية تكامل هونج كونج وماكاو مع البر الرئيسي.



ونقلت عنه الصحيفة قوله "إنه (الجسر) سيُسهّل على الأشخاص من جميع الأماكن الثلاثة تبادل أكبر في الاقتصاد والتجارة.. كما سيعزز القدرة التنافسية لدلتا نهر بيرل".