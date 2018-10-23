ثلاث حالات وفاة في قافلة «مهاجرين» تتجه نحو الحدود الأمريكية

قال ممثلو الإدعاء في المكسيك، اليوم الثلاثاء، إن مهاجرًا عثر عليه ميتًا على الطريق من تاباتشولا إلى هويكستلا جنوبي المكسيكن في الوقت الذي واصلت فيه قافلة تضم الآلاف من المهاجرين المرور عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وبهذه الوفاة الأخيرة، يكون إجمالي عدد الوفيات، قد بلغ ثلاث حالات، لقي أصحابها حتفهم منذ أن بدأت قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى بالتوجه شمالاً من هندوراس في 13 أكتوبر على أمل الوصول إلى الولايات المتحدة.

وعثر على جثة المهاجر الأخير، الذي يبدو أنه توفي بسبب مشاكل في التنفس وجفاف، على الطريق الذي سارت فيه القافلة أمس الاثنين، ولم يتم التعرف على هوية الشخص بعد.