سعد الحريري: إجراءات السعودية في قضية خاشقجي تخدم مسار العدالة وكشف الحقيقة

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في شأن قضية الصحفي جمال خاشقجي، تصب في الإطار الذي يخدم مسار العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة.

وأضاف الحريري، في بيان اليوم الثلاثاء، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من شأنها أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتساهم في رد الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة، وهو الأمر الذي كان محل ترحيب الأشقاء العرب واجتماعهم على أن استقرار السعودية وسلامتها والتضامن معها، مسألة لا يصح أن تخضع للتردد تحت أي ظرف من الظروف.