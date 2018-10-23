يوسف: لا نخشى التحكيم الإفريقي ونقدر الجماهير الجزائرية

قال محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، إن الفريق استعد جيدًا لمباراة وفاق سطيف الجزائري اليوم بدوري الأبطال، موضحًا أن هناك حالة من الثقة والتفاؤل والإصرار لدى الجميع؛ لتقديم عرض جيد ونتيجة تؤهل الفريق لنهائي البطولة الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمباراة وفاق سطيف المقرر لها التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام بالقاهرة في الثاني من أكتوبر الجاري.

وأشار محمد يوسف إلى أن الجهاز الفني درس المنافس الجزائري جيداً خلال الأيام الماضية، وشرح للاعبي الأهلي نقاط القوة والضعف، مؤكداً أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين لكنه يثق تمامًا في قدرات وخبرات لاعبي الأهلي للتأهل للنهائي الإفريقي.

وأوضح محمد يوسف أنه لا يخشى من التحكيم الإفريقي في لقاء اليوم، مؤكداً ثقته في التحكيم الافريقي، كما شدد على تقديره للجمهور الجزائري الشقيق الذي تعامل مع بعثة الأهلي بشكل جيد منذ وصولها الجزائر مساء الأحد.