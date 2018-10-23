قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة ستصبح آمنة تمامًا بنهاية 2018، وتستقر الحياة فيها مثل باقي محافظات الجمهورية، مشيدًا بجهود القوات المسلحة في العملية الشاملة «سيناء 2018»؛ للقضاء على الإرهاب.



وأضاف في تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الاثنين، أنه تم فك الحظر على مواد البناء والوقود في سيناء مؤخرًا، ما حقق رضاء للمواطن السيناوي، مؤكدًا على قيامه بجولات ميدانية واستقبال المواطنين في مكتبه بشكل مستمر؛ لتحقيق مطالب أهالي سيناء وحل مشكلاتهم.



وأوضح أن التنمية والمشروعات القومية تسبق الأمن بخطوات، لأن التنمية تحقق الأمن بشكل كبير وليس العكس، مؤكدًا أن الدولة تتبنى مخطط شامل لتنمية سيناء والعريش، لما فيها من موارد اقتصادية قادرة على تحقيق الرخاء لمصر.



وأكد على توفير كافة الاحتياجات اليومية والسلع الأساسية لأهالي العريش، متابعًا: «طبيعية العمل في شمال سيناء مختلفة عن محافظات مصر، وطبيعة العمل في العريش قائمة على التنمية وتوفير الأمن».







