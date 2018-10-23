«التنمية المحلية» تطلق مبادرة «صوتك مسموع» للاستجابة لمطالب المواطنين

أطلق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، مبادرة جديدة تحت عنوان «صوتك مسموع»، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن خدمة المواطن في كافة محافظات الجمهورية تأتي على رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات، والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار «شعراوي» إلى أن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان «إدارة محلية مستجيبة للمواطن»، حيث يهدف هذا المحور إلى جعل المواطن طرفًا فاعلًا ومشاركًا في منظومة محاربة الفساد والإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التي تقوم بها، مشيرًا إلى أن هذا المحور يلبي أيضًا حق المواطن في أن يقدم مقترحات وذلك من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين.

وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة والذي يحمل عنوان «إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن»، قال الوزير إنه يركز على معالجة المشكلات وحل الشكاوى، والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، وذلك عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على كافة المستويات المحلية بالوزارة والمحافظات، من خلال تخصيص فريق تنفيذي تم اختياره بكل محافظة، ليكون بمثابة غرفة العمليات الدائمة على كافة المستويات المحلية، يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليه أولا بأول، ومتابعتها والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

وأكد أن مبادرة «صوتك مسموع» تمنح أهمية قصوى للمشكلات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن، ومنها الفساد والرشوة، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والمرافق وأملاك الدولة، والإشغالات والمخلفات بأنواعها المختلفة، والاقتراحات والأفكار الجديدة.

وأضاف أنه سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين ومن بينها «واتس آب»، الذي يعمل على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور، والبريد الإلكتروني والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والخط الساخن، حيث تم تخصيص رقم «واتس آب» وهو «01150606783».

والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعنوان «صوتك مسموع» «www.facebook.com/sotakmasmwo»، ورقم الخط الساخن «15330»، وسيتم تفعيله رسميًا خلال ساعات وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني: «Info@mld.gov.eg».

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تعزيزًا للشفافية سيتم نشر تقارير شهرية عن الشكاوى الواردة وتصنيفاتها وأنواعها وموقفها وما تم بشأنها على كل مستوى محلى بدءًا من المحافظة وصولًا إلى القرية.

وأشار اللواء «شعراوي» إلى أنه تم تشكيل فرق عمل بالمحافظات برئاسة سكرتيري عموم المحافظات لسرعة الاستجابة على الشكاوى الواردة من المواطنين.