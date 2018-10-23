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«التموين»: طرح اللحوم والخضروات بأسعار مخفضة.. وحملات لمواجهة الاحتكار

أحمد العيسوي
نشر فى : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 7:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 7:30 م

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية قررت ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، فضلًا عن شن حملات لمواجهة الاحتكار.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنه تم طرح الدواجن بسعر 38 جنيهًا للكيلو في المجمعات الاستهلاكية واللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا بتخفيض قدرة 3 جنيهات، واللحوم السوداني بسعر 90 جنيهًا والضاني بـ95 جنيهًا.

وأشار إلى طرح مبادرة «خضار بلدنا»، بطرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن أسعار السوق من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، موضحًا أن سعر الطماطم 8 جنيهات والبطاطس 9.25 جنيهات بعدما وصلت في السوق إلى 12 و14 جنيهًا.

وأوضح أن الشركة القابضة ستواصل طرح الكميات، وتتفاوض حاليًا مع المزارعين للتوريد إليها مباشرة، مضيفًا أن الوزارة ستشن حملات تفتيش على كافة الأماكن التي تتلقى بلاغات احتكار بشأنها.


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