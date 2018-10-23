«عمران» يشارك فى اجتماع لجنة التسيير لمبادرة الشراكة الإفريقية الأوروبية ببروكسل

توجه الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات إلى بروكسل وذلك للمشاركة في اجتماع لجنة التسيير لمبادرة الشراكة الافريقية الأوروبية في مجال الطاقة المنعقد خلال الفترة من 24 إلى 25 اكتوبر الجارى ببروكسل - بلجيكا

وأشار "عمران" فى بيان للوزارة ، إلى أهمية هذا الإجتماع ، نظرا لأن مصر تعتبر الرئيس المشارك للشراكة الافريقية الأوروبية في مجال الطاقة عن الجانب الافريقي ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

واوضح أن الإجتماع سوف يتضمن عدد من اللقاءات من بينهم اجتماع لأعضاء لجنة التيسير لمناقشة إجراءات تعيين الرئيس الدائم للسكرتارية ، إضافة لاستعراض موقف الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الشراكة ، مناقشة واعتماد خطة عمل الشراكة للفترة المقبلة.

هذا كما يتضمن الاجتماعات تعيين السكرتير الدائم للشراكة ويشمل ذلك اجراء المقابلات الشخصية للمرشحين واجراء التقييمات اللازمة لاختيار افضلهم، وجدير بالذكر ان التقييم الاولي للمتقدمين أسفر عن تقدم أربعة مرشحين من دول (ألمانيا – بورندي - تنزانيا – جنوب افريقيا

وأضاف أن الاجتماع يضم ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي والرئيس المشارك من الجانب الأوروبي (ايطاليا وألمانيا) والرئيس المشارك من الجانب الافريقي (مصر والكوميسا) وأستراليا كمراقب.