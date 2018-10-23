«التموين»: تصريحات الوزير عن الطماطم تم توظيفها وفهمها بشكل خاطئ

علق الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، على تصريحات الدكتور على مصيلحي، وزير التموين بشأن أن دول العالم لا تستخدم الطماطم في الطهي، قائلًا إن التصريحات تم توظيفها وفهمها بشكل خاطئ عكس المقصود.



وأضاف متحدث «التموين» في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن وزير التموين وضع اليوم حجر الأساس لأول منطقة لوجيستية فى محافظة البحيرة؛ لإنشاء مناطق تجارية على مساحة 100 فدان، معقبًا: «هذه المناطق التجارية تساهم بشكل كبير عىل انخفاض الأسعار ما ينعكس على المواطن في النهاية».



وأوضح أن تعليقات الوزير جاءت توضيح لفكرة أن محصول الطماطم سلعة سريعة التلف ولكنه تم اقتطاعه بشكل خاطئ، مضيفًا أن هناك 4 أسواق تجارية منظمة فقط فى مصر منها سوق 6 أكتوبر، والعبور، والإسكندرية، والإسماعيلية.



وأكد أن الهدف من الأسواق المركزية هي الحفاظ على أسعار السلع الأساسية للمواطنين وتوفيرها، متابعًا: «الوزير قال إن الطماطم سلعة ضرورية، ولكن الوزارة لا تملك الحصة الحاكمة في الخضار والفاكهة مثلما تملك الحصة الحاكمة في السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة والقمح».



ووضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أمس الاثنين، حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور بتكلفة 5 مليار جنيه، والتي تستهدف توفير فرص عمل لأكثر من 17 ألف شخص.



