«التنمية المحلية»: استعدادات بالمحافظات لمجابهة الأمطار والسيول

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على استعدادت المحافظات لمواجهة موسم الأمطار والسيول.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن الوزارة عقدت ورشة عمل في سبتمبر الماضي، بحضور مديري الأزمات في المحافظات لمجابهة السيول، وأرسلت كتابًا دوريًا للمحافظات بشأن الاستعدادات لموسم السيول، بالإضافة إلى مرور لجان على محافظات البحر الأحمر وسوهاج وقنا وأسوان ومطروح للتأكد من جاهزيتها.



وأشار إلى عقد نماذج محاكاة لمواجهة السيول بالاشتراك مع الحماية المدنية والدفاع الشعبي في عدة محافظات، مضيفًا أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمدن الساحلية والمحافظات الحدودية، واتخاذ إجراءات بشأنها.



ولفت إلى رفع حالة الاستعداد بجميع غرف عمليات المحافظات بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، موضحًا أنه يتم التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري والموارد المائية، للتنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار.



وأوضح أنه تمت مراجعة المعدات اللازمة والحماية المدنية والإسعاف والمستشفيات ومعدات الإغاثة.



