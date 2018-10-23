مسؤول كويتي: تداعيات كارثية لازدياد معدلات الجوع في العالم

حذر رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، عبدالله المعتوق، الثلاثاء، من تداعيات كارثية لازدياد معدلات الجوع، بسبب النزاعات على خلفية إعلان برنامج الأغذية العالمي بلوغ أعداد الجوعى في العالم نحو 830 مليون شخص.

وقال المعتوق، في بيان صحفي، اليوم، عقب اجتماعه مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بيتر ماورير، إن الأزمات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط خطيرة وتداعياتها الإنسانية كارثية، وخاصة الأزمة السورية، داعيًا الصليب الأحمر إلى شراكة فاعلة من أجل تخفيف معاناة ضحايا الأزمة خاصة من الأطفال والنساء.

من جهته رحب ماورير، وفقًا للبيان، بالشراكة الميدانية وتبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئة الخيرية وغيرها من المنظمات الإسلامية.

وأكد، أن معالجة تداعيات الجوع "أمر مهم"، وأن الأهم هو مواجهة الأسباب المؤدية للمجاعات، ومنها النزاعات وما يترتب عليها من عنف وفقر واضطرابات اجتماعية "خطيرة".

وأوضح، أن المجاعة في أغلب الأحيان عرض مدمر من أعراض حرب طال أمدها، معربًا عن أمله بأن تقدم منظمته نماذج وحلولاً جديدة للتعاون في مثل هذا الإطار للعمل على تخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي.