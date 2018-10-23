القبض على سياسي بنغالي بتهمة التشهير بصحفية

أعلنت شرطة بنغلاديش، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على سياسي معارض بتهمة التشهير وذلك بعد أسبوع واحد من تصريحاته المزعجة لصحفية في برنامج تلفزيوني.

وقال قاضي في العاصمة البنغالية دكا إنه يجب احتجاز «معين الحسين»، ناشر صحيفة «ذا نيو نيشن» اليومية الصادرة بالإنجليزية وزعيم تحالف معارض تم تأسيسه مؤخرا، قيد المحاكمة بعد اعتقاله مساء أمس الاثنين.

وتعرض الحسين لانتقادات شديدة بعد الاساءة اللفظية التي وجهها للصحفية التي وصفها بأنها "غير مميزة" أثناء بث تلفزيوني مباشر في أكتوبر الجاري بعد أن سألته عما إذا كان يمثل حزبا يمينيا في التحالف السياسي الجديد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري انضم الحسين إلى التحالف الذي يقوده الحزب القومي البنغالي المعارض وهو الحزب الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة «خالدة ضياء» والمسجونة حاليا لإعلانها خوض الانتخابات العامة المقبلة أمام حزب «رابطة عوامي» الحاكم بزعامة الشيخة «حسينة».

ويأتي اعتقال الحسين بعد ساعات من إدانة رئيسة الوزراء لتصريحاته المرفوضة وسط مزاعم بأنه كان عميل للقوات الباكستانية أثناء حرب تحرير بنغلاديش عام 1971.