حازم إمام: تعرضت لإحباطات وحروب بسبب والدي

استعرض الكابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، تجربته مع كرة القدم ونجاحه فيها، وقال إنه تعرض لإحباطات لم يتحملها أحد، بسبب وجوده في نادي كبير من ناحية، وبسبب أنه ابن نجم كبير وهو حمادة إمام، ويجب أن يثبت أنه جدير بالفرصة.



وأضاف خلال مؤتمر «تحدي التغيير» الذي أداره العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق بأحد الجامعات الخاصة، أنه كان يتعرض لمضايقات عند دخوله النادي بسبب معاملة الموجودين باعتباره ابن حمادة إمام، "كل شوية أسمع عشان حمادة إمام" وهو ما كان يسبب له كثير من المشكلات بسبب خصوم والده، فكثير منهم يريد أن ينتقم من الأب في ابنه.



وكشف حازم إمام عن فترة لعبه بنادي الزمالك مع فريق الشباب، أنه كان دائما احتياطيًا، ولم يحصل على فرصته، ولكن بسبب غيابات الفريق اضطر مدرب الفريق الاستعانه به في ماتش أمام فريق السكة الحديد، ونجح في إحراز 4 أهداف، وفي الماتش التالي أمام نادي الشمس، أحرز هدفين، أثناء حضور الكابتن محمود الجوهري، ليفاجأ بعد أسبوعين أنه تم تصعيده للفريق الأول بنادي الزمالك.



وأضاف «الثعلب الصغير» أنه كاد أن يمل من استمرار تواجده على دكة البدلاء، وهناك لاعبين أكثر مهارة منه اضطروا لترك اللعبة بسبب إهمالهم، لكنه كان لديه إصرار على أن يستمر ويثبت أنه جدير باللعب لنادي الزمالك.



وسلم العميد محمد سمير، درع تكريم للكابتن حازم إمام باعتباره أبرز الوجوه الشبابية، فيما هتفت الإعلامية إيمان أبو طالب "بنحبك يا حازم.. أهلاوية وزملكاوية".