البرلمان الأوروبي يعتمد لوائح لضمان نقاء المياه بدول الاتحاد

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لصالح تشديد اللوائح الخاصة بالحدود القصوى من التلوث المسموح به في مياه الشرب داخل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأيد نواب البرلمان، إلزام دول الاتحاد بتوفير مياه صنبور نقية لسكان الاتحاد، من خلال حفر آبار لمياه الشرب على سبيل المثال، أو توفير مياه صنبور نقية مجانًا داخل المطاعم بدول الاتحاد.

وتهدف هذه المبادرة أيضًا، إلى دفع الأوروبيين للشرب من الصنبور أكثر من الزجاجات البلاستيكية، وذلك من أجل تقليص كميات النفايات الناتجة عن هذه الزجاجات.

وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، فإن البيوت الأوروبية، يمكن أن توفر أكثر من 600 مليون يورو سنويا؛ إذا قلل السكان اعتمادهم على الشرب من الزجاجات البلاستيكية.

وأشارت دراسة لمعهد البحوث الاجتماعية والاتصال الألماني (IESK) إلى، أن أكثر من تسعة من كل عشرة أشخاص في ألمانيا يشربون من الصنبور، وأن 85% من الألمان يعتبرون مياه الصنبور "جيدة جدًا".