ترامب بعد الكشف عن خطط تستهدف المتحولين جنسيا: «أنا أحمي الجميع»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إنه ما زال ملتزما بوعده الانتخابي بحماية مجتمع المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا، وذلك بعد غضب من جانب نشطاء على إثر تقارير تفيد بأن إدارته تخطط للتراجع عن حماية هؤلاء الأشخاص.



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت يوم الأحد أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، تقود جهودا لتحديد الجنس، بوصفه حالة بيولوجية غير قابلة للتغيير، يتم تحديدها بناء على العضو التناسلي للشخص عند الولادة.



وقال ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض للمشاركة في حملة انتخابية بولاية تكساس: "نحن ننظر في الأمر، هناك الكثير من الأمور تحدث حاليا فيما يتعلق بالمتحولين جنسيا".



وبسؤاله عن وعده الانتخابي عام 2016 بحماية هؤلاء الأشخاص، رد قائلا: "أتعلمون ما أفعل؟ أنا أحمي الجميع، أريد أن أحمي بلدنا".



ووفقًا لمذكرة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الإدارة الأمريكية تخطط لوضع تعريف قانوني للجنس بموجب القانون التاسع، وهو قانون الحقوق المدنية الاتحادي الذي يحظر التمييز بين الجنسين في البرامج التعليمية التي تتلقى المساعدة المالية الحكومية.



وكان نشطاء من المثليين والمتحولين جنسيا قد أعربوا عن غضبهم لما نشرته الصحيفة واحتشدوا أمام البيت الأبيض احتجاجا على ذلك.