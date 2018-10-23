المكسيك تستعد لقدوم الإعصار «ويلا»

تستعد المكسيك لوصول الإعصار "ويلا" الذي تم تخفيض تصنيف قوته من الدرجة الخامسة إلى الرابعة، لكن من المتوقع مع ذلك أن يُحدث دمارا في منطقة الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ.



وقال المركز القومي الأمريكي للأعاصير، يوم الاثنين، إن الإعصار سيضعف تدريجيا لكن مازال من المتوقع أن يكون "إعصارا خطيرا عندما يصل إلى ساحل المكسيك".



وأضاف المركز أن الإعصار قد ينتج عنه هبوب عاصفة ورياح وسقوط أمطار "بشكل مهدد للحياة" في المناطق الواقعة في الغرب الأوسط والجنوب الغربي من البلاد.



ويأتي الإعصار مصحوبا برياح تتحرك بسرعة 250 كيلومترا في الساعة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة على طول ساحل الغرب الأوسط للبر الرئيسي للمكسيك بعد ظهر اليوم الثلاثاء أو في المساء.



وفي الوقت نفسه، بدأت ولايات خاليسكو وميتشواكان وناياريت وسينالوا بإعداد تدابير وقائية مثل عمليات الإخلاء وإقامة الملاجئ المؤقتة.



وقالت سلطات الحماية المدنية في الولاية على موقع تويتر إن الإعصار تسبب بالفعل في هطول أمطار غزيرة في ميتشواكان حيث كانت الطائرات المروحية تحلق فوق المناطق المتضررة لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة للمساعدة.



وفي ولاية خاليسكو، استعدت السلطات "لإجلاء آمن وسريع"، حسبما قال مدير الحماية المدنية في الولاية، ترينيداد لوبيز لإذاعة ميلينيو.



وتم نشر حوالي ألفي جندي وأفراد من الحماية المدنية في ناياريت. وتم تعليق الدراسة في 11 بلدية في ناياريت وفي سبع بلديات في سينالوا، وفقا لميلينيو.