إصابة أربعة عراقيين في تفجير انتحاري غربي بغداد

ذكرت مصادر عراقية أمنية، اليوم الثلاثاء، أن أربعة مدنيين أصيبوا بجروح جراء قيام شخص انتحاري بتفجير نفسه، حيث كان يقود دراجة نارية في منطقة عامرية الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار /118 كيلومترا غربي بغداد/.

وأوضحت المصادر، أن "انتحاريًا يرتدي حزامًا ناسفًا يقود دراجة نارية مفخخة فجر نفسه وسط ناحية عامرية الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار، مما أدى إلى مقتله، وإصابة أربعة مدنيين بجروح، وسارعت سيارات الإسعاف إلى نقلهم لأحد المستشفيات لتلقي العلاج".

وتشن القوات العراقية بشكل شبه يومي، عمليات تفتيش وتعقب لعناصر داعش الفارين في محافظة الأنبار المتخفين في الأنفاق والوديان والكهوف في صحراء الأنبار الغربية.