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وزير التعليم يعفي مديرة التعليم الخاص من منصبها

نيفين أشرف
نشر فى : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 5:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 5:34 م

علمت "الشروق" أن وزير التربية والتعليم طارق شوقي، استبعد عبير إبراهيم مديرة التعليم الخاص والدولي من منصبها.

ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من إصدار الوزارة بيانا رسميا تنفي فيه ما تم تداوله باعفاء عبير من منصبها.


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