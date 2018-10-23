وزير التعليم يعفي مديرة التعليم الخاص من منصبها

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علمت "الشروق" أن وزير التربية والتعليم طارق شوقي، استبعد عبير إبراهيم مديرة التعليم الخاص والدولي من منصبها.

ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من إصدار الوزارة بيانا رسميا تنفي فيه ما تم تداوله باعفاء عبير من منصبها.