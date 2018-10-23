«الحماية المدنية» تسيطر على حريق بمخزن قش تابع لوزارة البيئة بالشرقية

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نجحت قوات الحماية المدنية بالشرقية، في السيطرة على حريق بمخزن قش بقرية الخواطرة التابعة لدائرة مركز فاقوس.

كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمخزن قش بقرية الخواطرة، التابعة لدائرة مركز فاقوس.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بـ6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النار.

وبالفحص تبين أن المخزن تابع لوزارة البيئة، مقام على مساحة 3 أفدنة، فيما أتت النيران على فدان قش، وجار انتداب لجنة لحصر التلفيات وتحديد أسباب الحريق.