اكتشاف بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية بوسط الصين

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية اليوم الثلاثاء، اكتشاف بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في مقاطعة "هونان" بوسط البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه من بين 546 خنزيرا في مزرعة بمدينة "ييانج" بمقاطعة "هونان"، تم تأكيد إصابة

44 خنزيرا ونفوق 17 آخرين نتيجة إصابتهم بالمرض، مشيرة إلى أنه من بين 268 خنزيرا في مزرعة أخرى بمدينة "تشنجدو" بالمقاطعة تم تأكيد إصابة 208 خنازير بالمرض ونفوق 31 آخرين.

وأضافت الوزارة أن السلطات المحلية أطلقت حالة استجابة للطوارئ لحجز الخنازير المصابة وتطهيرها.

وتعد حمى الخنازير الأفريقية من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تصيب الخنازير، ولا تؤثر على الإنسان أو سلالات الحيوانات الأخرى.

وكانت الصين قد أعلنت ظهور أول حالة للإصابة بهذا المرض في أغسطس الماضي في مقاطعة لياونينغ، قبل الإبلاغ عن تفشي المرض في عدد من المناطق الأخرى.