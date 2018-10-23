«القومية للأنفاق»: عرض مقترح زيادة أسعار تذاكر المترو على الحكومة فى ديسمبر

شعت: نعمل على إحداث طفرة حقيقية فى وسائل النقل.. والبدء فى تطوير محطة عزبة النخل عقب الانتهاء من المرج الجديدة



أكد نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق عمر شعت، عدم تحديد مقدار الزيادة فى أسعار تذكرة المترو حتى الآن، موضحا أنه من المقرر أن تنتهى الوزارة من دراسة الزيادة، وعرضها على رئيس الوزراء خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف شعت، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه سيتم تحديد الزيادة المرتقبة فى أسعار تذاكر المترو، بقدر التطور والخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وبخاصة فى المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، والتى تكلف الدولة مبالغ طائلة، فضلا عن تحمل الدولة لفرق ثمن التذكرة الحقيقى المقدرة بـ16 جنيها لفئة الـ7 جنيهات، لافتا إلى أن هناك دراسة مستمرة لتقليل الدعم على أسعار التذاكرعلى عدة أعوام مقبلة.

وأوضح، أن جميع قطارات المرحلة الـ 4 للخط الثالث للمترو، ستكون مكيفة مع استخدام المصاعد الكهربائية، وماكينات تذاكر متطورة، فضلا عن تقليل زمن التقاطر بين الرحلات، مشيرا إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها إحداث طفرة وتطور حقيقى فى جميع وسائل النقل والمواصلات ومن ضمنها المترو، نظرا لكونه الوسيلة الأكثر ارتيادا من المواطنين بصورة يومية، وهو مايتطلب تكاليف متزايدة تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها.

وفى سياق متصل، كشف شعت عن وجود مخطط وتصور كامل لتطوير محطات الخط الأول والثانى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير محطة المرج الجديدة وافتتاحها ديسمبر المقبل.

وتابع: أنه عقب الانتهاء من محطة المرج الجديدة، وبدأ من العام المقبل، سيعقب ذلك تطوير محطة عزبة النخل باتجاه المرج، موضحا أنه يجرى الآن وضع التصور الكامل لآلية التطوير وإذا ما كان سيتطلب غلقها مؤقتا أم لا.