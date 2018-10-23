وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة «العودة للجذور 2» بالمملكة المتحدة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مبادرة العودة للجذور لليونانيين والقبارصة المصريين، التي عقدت نسختها الأولى، مايو الماضي، في الإسكندرية، سيتم تكرارها بشكل أوسع.



وأضافت في مداخلة هاتفية بقناة «Ten»، مساء الاثنين، أنها اجتمعت مع نظيريها من قبرص واليونان، لاستكمال المبادرة ووضع الخطوط النهائية لتنظيم الجزء الثاني من هذه المبادرة والذي سيتستضيفه المملكة المتحدة في 29 و30 أكتوبر الجاري.



وأوضحت أن المبادرة ستشمل الأطباء المصريين واليونايين والقبارصة المصريين، لعقد مائدة مستديرة لبحث كيفية مساعدة الدول الثلاث، مشيرة إلى ضرورة إطلاعهم على المبادرة الرئاسية لمسح فيروس «سي»، الناجحة، وفق قولها.



وأشارت إلى عقد مائدة مستديرة ثانية عن السياحة، بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية وأشهر 10 شركات سياحية من كل دولة، للتفكير في كيفية ترويج المهاجرين للدول الثلاث بطريقتهم في المملكة المتحدة.



