مقتل زعيم محلي بارز تابع لطالبان أثناء عمليات للقوات الأفغانية في قندوز

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن زعيما محليا بارزا تابعا لحركة طالبان، قُتل أثناء عمليات شنتها قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية في إقليم قندوز بأفغانستان.

وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الاخبارية الافغانية نقلا عن فيلق شاهين 209 التابع للجيش قوله بيان له، بأن زعيم طالبان البارز، الملا منصور، الذي كان مسؤولا عن أنشطة الجماعة في إقليم قندوز، قُتل في منطقة إمام صهيب.

وأضاف البيان أن الملا منصور لقي حتفه إلى جانب عنصر آخر مهم في طالبان، وهو الملا ياسين، و20 من أفراد الجماعة الاخرين.

وأوضح البيان أن العناصر المسلحة لقيت حتفها أثناء اشتباك اندلع خلال العمليات العسكرية القائمة.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة – ومن بينها جماعة طالبان - على التقرير حتى الآن.